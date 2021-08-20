В Свердловской области в школы пойдет 61 тысяча первоклассников

Новый учебный год в школах Свердловской области начнется в очном формате Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области с 1 сентября 2021 года за парты сядет 61 тысяча первоклассников. Всего в школы отправится 515 тысяч учеников.

- Предыдущий год был непростым, полным ограничений и новых правила ведения образовательного процесса. Мы и сегодня видим, что эпидемиологическая обстановка в регионе непростая. Но мы готовимся к очному обучению школьников и студентов, - заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

В пандемию в регионе процесс обучения значительно изменился. Образовательная система цифровизировалась. Также обновляется инфраструктура колледжей и техникумов, где создаются инновационные мастерские, где студенты получают практические навыки на уровне мировых стандартов.

- В этом году планируется открыть еще 42 площадки на базе 30 колледжей, - заключил глава региона.

Ранее заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков заявил, что вакцинация учителей от коронавируса является добровольной. Однако руководитель образовательного учреждения вправе отправить не привитого педагога на удаленный режим работы, чтобы не подвергать риску заражения его коллег и учеников.

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