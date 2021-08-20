Естественная убыль населения в Свердловской области подскочила на 47%

В Свердловской области значительно выросла смертность Фото: Алексей БУЛАТОВ

За первые шесть месяцев 2021 года в Свердловской области скончались 32 717 человек, а родилось только 20 876 человек, соответственно, естественная убыль населения составила 11 841 человек. Такие данные приводит Свердловскстат.

За аналогичный период 2020 года естественная убыль населения в Свердловской области составила 8 016 человек, а значит, за год этот показатель подрос на 47,7%. При этом, в прошлом году естественная убыль населения на Среднем Урале выросла вдвое по сравнению с 2021 годом.

Что касается смертности от коронавируса, то в 2021 году она выросла в регионе в 5,5 раза.

Есть в этой печальной статистике один положительный момент: в Свердловской области значительно снизилась смертность детей в возрасте до 1 года. В первом полугодии 2020 году умерло 107 малышей, за аналогичный период 2021 года – 69 младенцев.