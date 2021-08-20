В Нижнем Тагиле пара меняла фальшивки на еду и алкоголь

Фальшивки сбывали в местных магазинах. Фото: МУ МВД России «Нижнетагильское

В Нижнем Тагиле двух жителей Дзержинского района пошли под суд за сбыт поддельных пятитысячных купюр в магазинах города. Всего следователям удалось доказать 12 преступных эпизодов, пара успела сбыть 13 фальшивок.

По версии следствия, 29-летний сотрудник одного из крупных заводов в январе 2021 года приобрел через интернет за 20 тысяч рублей 20 поддельных пятитысячных купюры.

После этого мужчина договорился с 34-летней знакомой, которая к этому моменту успела отбыть срок за хранение наркотиков, чтобы она ходила по магазинам и приобретала алкоголь и продукты на купленные фальшивки. Сам организатор преступной схемы находился неподалеку. Об этом пишет портал TagilCity.ru.

Женщину поймали в торговой точке по улице Октябрьской революции, где продавец воспользовался детектором банкнот, после чего вызвал полицию. У пойманной тагильчанки нашли еще одну купюру.

- В дальнейшем в ходе оперативно – розыскных мероприятий сотрудника отдела экономической безопасности городского Управления МВД задержали идейного вдохновителя и организатора сбыта фальшивок, - информирует МУ МВД России "Нижнетагильское".

Уголовное дело передано на рассмотрение в Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила.