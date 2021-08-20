«Группа ЛСР» приступила к строительству нового комплекса на ЖБИ

Фото: предоставлено пресс-службой Группы ЛСР

Начались строительные работы по возведению жилого комплекса «Малахит» на улице 40-летия Комсомола. Всего на участке в 19 га будет построено порядка 300 тысяч кв. м жилой недвижимости.

– Мы получили все необходимые разрешения, – говорит Владимир Крицкий, генеральный директор «ЛСР. Недвижимость – Урал». – Надеемся, что новый комплекс станет визитной карточкой микрорайона ЖБИ.

В данный момент площадка под первую очередь квартала уже подготовлена, по соседству ведется демонтаж зданий для дальнейшего строительства. Отметим, что комплекс будет возводиться на территории неиспользуемых цехов завода ЖБИ. Для этого на производстве прошла глобальная модернизации, все мощности были сконцентрированы в одном цехе.

– Завод ЖБИ сегодня загружен полностью. Он изготавливает изделия не только для наших строительных площадок, но и для возведения социальных объектов, например, общежитий деревни Универсиады-2023, - отмечает Владимир Крицкий.

Напомним, что ЖК «Малахит» расположится в границах улиц 40-летия Комсомола, Алданской и Бетонщиков. Здесь будут закрытые от проезда машин дворы, дома — от 10 до 26 этажей, наземные паркинги и коммерческие помещения на первых этажах части жилых домов. Проектом предусмотрены реконструкция школы №82, которая сможет вместить больше 1000 учеников, строительство двух детских садов, поликлиники на 150 посещений в смену и физкультурно-оздоровительного комплекса. В новом микрорайоне появится торговый центр, а точкой притяжения жителей станет широкий благоустроенный бульвар для отдыха и занятий спортом, который протянется по центру квартала. Доминантой нового микрорайона станет башня-символ — она появится на перекрестке улиц 40-летия Комсомола и Алданской.