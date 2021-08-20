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Общество20 августа 2021 12:10

После аварии на подстанции Гортранса троллейбусы ездят на Химмаш в прежнем режиме

Переключения схемы питания не потребовалось
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
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Троллейбусы на Химмаш ездят по графику

Троллейбусы на Химмаш ездят по графику

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В пятницу, 20 августа, затопило тяговую подстанции Гортранса №7, расположенную по адресу: улица Грибоедова, 1а.

Из-за этого планировалось сократить количество подвижного состава троллейбусов № 1 и №6, которые курсируют из центральной части Екатеринбурга на Химмаш, на 40%. Энергетикам нужно было 1,5 часа для переключения электропитания с других подстанций.

Однако, как сообщили «КП-Екатеринбург» в администрации Екатеринбурга, масштабы и последствия аварии оказались меньше, чем было заявлено изначально.

- Переключения схемы питания не потребовалось, как и остановки троллейбусного движения, - говорят в пресс-службе мэрии уральской столицы.

Троллейбусы с Химмаша в центр Екатеринбурга и в обратном направлении курсируют в привычном режиме.