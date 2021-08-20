Уральцам рекомендуют проверить наличие долгов перед отпуском

В налоговой объяснили, как проверить задолженность перед отпуском. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Помните популярную фразу: «Заплати налоги и спи спокойно»? Сегодня ее можно переформулировать на новый лад: «Заплати налоги и отдыхай спокойно». Дело в том, что из-за несвоевременной уплаты налогов судебные приставы могут запретить вам вылететь за границу. Поэтому прежде чем собирать чемоданы на курорт, обязательно проверьте попали ли вы в список «невыездных».

Как проверить налоговую задолженность перед отпуском? Этот вопрос «КП» задала специалистам ИФНС России по Кировскому району Екатеринбурга.

- Несвоевременная уплата налогов является основанием для обращения за взысканием задолженности в службу судебных приставов, которые имеют право ограничить выезд должника за пределы Российской Федерации, - отмечают специалисты.

Также последствиями неуплаты налогов являются начисление пени за каждый календарный день просрочки, взыскание долга налоговым органом со счетов и заработной платы по месту работы, арест имущества и взыскание задолженности со счетов службой судебных приставов, ограничение на распоряжение имуществом по постановлению судебного пристава.

Чтобы избежать этих неприятностей, проверьте информацию о наличии или отсутствии задолженности. Это можно сделать, не выходя из дома, в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС России. Сервис поможет и оплатить налоги, для этого достаточно ввести реквизиты банковской карты или воспользоваться онлайн-сервисом одного из банков-партнёров ФНС России.

Для входа в «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» используются как реквизиты доступа, выданные налоговым органом, так и учетная запись на Едином портале государственных услуг www.gosuslugi.ru, полученная после подтверждения личности в центре обслуживания.

Проверить налоговую задолженность также можно и на Едином портале государственных услуг. После входа в «Личный кабинет ЕПГУ» система в автоматическом режиме выдаст список задолженностей, либо сообщит об их отсутствии. При наличии долга пользователю будет предложено оплатить долги в режиме онлайн. Для получения данной услуги необходимо иметь стандартную и подтвержденную учетную запись на ЕПГУ.

Погасить долги можно также с помощью сервиса «Уплата налогов и пошлин» на сайте ФНС России или в банке, в отделении почты.

Для решения вопросов, связанных с задолженностью, граждане могут обратиться в налоговую инспекцию, направить заявление через Личный кабинет или с помощью сервиса «Обратиться в ФНС России».