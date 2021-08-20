В выходные в центре Екатеринбурга закрывается движение автобусов и трамваев

Трамваи поедут в обход площади 1905 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на выходные 21 и 22 августа будет вестись ремонт трамвайных путей на пересечении проспекта Ленина и улицы 8 Марта. Из-за этого в ночь на субботу до 5 часов утра понедельника закрывается движение трамваев и автобусов на этом участке.

Автобусы:

№ 36

От Уральского федерального университета – по Мира – Ленина – Мамина – Сибиряка – по Малышева, а после – по маршруту.

№ 50

От УрФУ – по Ленина – Мамина-Сибиряка – Малышева и потом по маршруту.

№ 54

От Синих Камней: Хрустальная – Бычковой – Комсомольская – Библиотечная – Мира – Ленина – Мамина-Сибиряка и потом по маршруту.

№ 030

От «Авангарда»: по привычному маршруту, потом по Ленина – Мамина-Сибиряка – Малышева и далее снова по маршруту.

№ 81

От «Авангарда» по Зверева –Сулимова – Советской – Шевченко – Либкнехта – Малышева и далее по привычному маршруту.

Трамваи:

№13

От 40 лет ВЛКСМ: по Сыромолотова – Малышева – Гагарина – и по Ленина до гостиницы «Исеть». От кольца на «ВИЗе»: по Ибаррури – Халтурина и в сторону Технической.

№ 15

От 40 лет ВЛКСМ: по Сыромолотова через Высоцкого, далее по Малышева – Гагарина – Ленина – Луначарского – по Куйбышева через 8 Марта и по маршруту.

№18

От Волгоградской по Викулова – ВИЗ-Бульвар – Московской – Радищева – Белореченской и до Волгоградской.

№ 23

От 40 лет ВЛКСМ по Сыромолотова – Малышева – Гагарина –Уральской – Смазчиков – Челюскинцев, далее по ВИЗ-Бульвару – Московской – Радищева – Белореченской и до кольца на Волгоградской.

№ 26

От Волгоградской по Белореченской, далее – по Радищева – Московской - по ВИЗ-Бульвару через кольцо на станции ВИЗ и до Волгоградской.

№ 32

От Дворца спорта по Московской – Радищева – Куйбышева – Луначарского – Уральской – Гагарина и до станции 40 лет ВЛКСМ.