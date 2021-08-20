Васильев, который устроил аварию на Малышева, отказался от адвокатов

В марте 2021 года ему назначили 9 лет и 3 месяца колонии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ленинский районный суд начал пересмотр уголовного дела Владимира Васильева, который устроил аварию на улице Малышева в августе 2019 года. До этого коллегия судий областного суда отменила приговор лихачу из-за нарушения принципа гласности.

Сегодня же Васильев заявил, что отказывается от прежних адвокатов и адвоката по назначению. Напомним, что помимо ДТП с двумя погибшими Васильева также обвиняют в угоне автомобиля Kia Rio, принадлежавшего его знакомому Никите Фомину.

- Он убил моего брата! У него остался маленький ребенок! Он искалечил жизни мне, жене брата, его дочке. Он не признает вину, не может сознаться. Не хочет нести ответственности за свое преступление. Я считаю, что этот человек - убийца. И нужно ужесточить наказание. Такое преступление в центре города! С такой скоростью! – заявила в ходе апелляции Елена Лень, сестра погибшего пассажира такси Виталия Никифорова.