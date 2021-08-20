В Екатеринбурге иномарка влетела в КАМАЗ во время обгона: водитель легковушки погиб

Автомобиль "Шкода" восстановлению не подлежит. Фото: Свердловское ГИБДД

В 8:00 утра на съезде с Екатеринбургской кольцевой дороги произошла страшная авария. Водитель за рулем «Шкода» во время обгона въехал в КАМАЗ, который двигался по встречной полосе.

- В результате аварии погиб водитель автомобиля «Шкода». Предварительно сотрудниками полиции установлено, что погибший 59-летнйи мужчина является собственником транспортного средства. В момент ДТП в автомобиле находился один, уточнили в областном ГИБДД.

После столкновения оба автомобиля съехали в кювет. "Шкода" восстановлению не подлежит.

Водитель грузового автомобиля уже пояснил инспекторам, что пытался уйти от столкновения, при этом машинально сместился вправо.

Сейчас сотрудники ГИБДД проводят проверку и выясняют обстоятельства ДТП.