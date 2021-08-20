Евгений Куйвашев инициирует учреждение звания «Заслуженный учитель Свердловской области»

Екатерина Белоцерковская в 2008 году она получила звание «Учитель года России», а в этом году победила в профессиональном конкурсе «Учитель будущего». Фото: "Учитель будущего"

В скором времени в регионе начнут отмечать лучших преподавателей. Губернатор Евгений Куйвашев планирует учредить звание «Заслуженный учитель Свердловской области». Такая идея пришла к нему во время встречи с учителями 20 августа.

- Этот вопрос нужно проработать министерству образования вместе с депутатами Законодательного собрания. Во время ИННОПРОМа российское общество «Знание» организовало встречу со школьниками и студентами. Мы участвовали в ней вместе с главой Минпромторга Денисом Валентиновичем Мантуровым. Нас спросили: какая профессия — главная. И я тогда ответил, что для меня всегда главная — учитель, — сказал Евгений Куйвашев.

Среди тех, кто встречался с главой региона, была Екатерина Белоцерковская - учитель начальных классов СОШ N69 Екатеринбурга. В 2008 году она получила звание «Учитель года России», а в этом году победила в профессиональном конкурсе «Учитель будущего». Именно она и подсказала губернатору, что в некоторых регионах такое звание уже учреждено.