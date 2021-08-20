Погода в Екатеринбурге бьет рекорды по жаре

В Екатеринбург вернется июльская жара Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ближайшие выходные в Екатеринбурге будет по-летнему жарко. В субботу и воскресенье столбики термометров поднимутся до отметки в +35 градусов, что выше среднего для третьей декады августа на Урале.

В субботу, 21 августа, утром в Екатеринбурге будет +31, к полудню воздух прогреется до + 35. Вечером станет чуть прохладнее: + 25, а к ночь похолодает до +18.

На протяжении всего дня ожидается юго-восточный ветер, 2 метра в секунду. Небо будет ясным. Осадков не ожидается.

В воскресенье, 22 августа, утром будет +32, днем +35. Осадков также не будет, ветер сменится на южный и будет дуть со скоростью 4 метра в секунду. К ночи станет немного прохладнее: +19.

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