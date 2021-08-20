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Происшествия20 августа 2021 9:27

В Екатеринбурге бабушка отдала мошенникам 800 тысяч рублей, которые копила 20 лет

Обманули пенсионерку по телефону
Екатерина САЛТЫКОВАЕкатерина САЛТЫКОВА
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Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшей, составила 819 тысяч рублей.

Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшей, составила 819 тысяч рублей.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге мошенник «развел» 76-летнюю пенсионерку на 800 тысяч рублей. Он позвонил бабушке по телефону и представился сотрудником одного из силовых ведомств. А дальше начал обманывать женщину по стандартной схеме: якобы, злоумышленники пытались оформить на нее кредит на 1 миллион рублей, что с ней сейчас свяжутся сотрудники банка, которые попросят обналичить все имеющиеся у нее средства. Перепуганная пенсионерка сделала все так, как и велел «лжесиловик».

- Неизвестные обманным путем завладели ее сбережениями на сумму более 800 тысяч, которые заявительница копила в течение 20 лет, - говорят в УМВД России по г. Екатеринбургу. - Женщина поняла, что стала жертвой телефонных аферистов только когда отдала все деньги.

Пенсионерка обратилась в полицию и призналась, что никогда не слышала о таких видах мошенничества. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшей, составила 819 тысяч рублей.