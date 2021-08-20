Министр строительства Свердловской области Михаил Волков: «Необходимости в строительстве метро нет»

Интервью с министром строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаилом Волковым слушайте на радио «Комсомольская правда» на 92,3 FM в 17:00 20 августа 2021 Фото: Людмила ВАРАКИНА

Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области в эфире радио «Комсомольская правда» заявил о том, что Екатеринбург пока не может позволить себе строительство второй ветки метро.

- Наиболее эффективно на сегодняшний день и экономически оправдано развивать наземный транспорт. Нет необходимости строить метро там, где есть возможности строительства наземного транспорта, - считает Михаил Волков. – Наземный транспорт может обеспечить большее количество остановок и меньшую нагрузку на бюджет. А строить метро в наших горных условиях это очень затратное мероприятие. Первую ветку строили в 90-х - начале «нулевых» и это было очень тяжелое время для города и области. Строительство второй ветки станет серьезным испытанием. Никакие затраты с этим не сравняться, ни по строительству Универсиады, ни какие-либо другие. Нужны серьезные вложения на федеральном уровне. Пока таких возможностей Федерация не видит. А строить за счет городского и областного бюджета мы не можем.

Михаил Волков напомнил, что в том году за счет привлечения федеральных средств по программе «Стимул» был дан старт строительству трамвайной ветки в Академический. Следующим этапом стоит микрорайон Солнечный.

- Трамвайное сообщение на сегодняшний день является наиболее качественным решением, - добавляет министр. - Потому что имеет выделенные полосы и определенную частоту, которая удовлетворит потребности граждан.

Слушайте интервью с министром на радио «Комсомольская правда» на 92,3 FM в 17:00