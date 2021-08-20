«50 лет вместе!»: Клава Кока показала трогательные фото с бабушкой и дедушкой

"Золотую свадьбу" бабушка и дедушка певицы отпраздновали на Мальдивах Фото: Instagram Клавы Коки

Популярная певица Клава Кока показала подписчикам, как ее дедушка и бабушка отпраздновали «Золотую свадьбу».

- 50 лет вместе! Это заставляет меня верить в настоящую любовь и я желаю каждому из вас такого счастья, - написала певица в своем Instagram.

Чтобы отпраздновать «Золотую свадьбу» певица отвезла своих бабушку и дедушку на Мальдивы. По словам певицы, родные многое дали ей в жизни и теперь настал ее черед радовать их и открывать для них мир. Кроме того, певица поделилась, что ее дедушка не был за границей больше 50-ти лет.

Кстати, сама Клава Кока не любит рассказывать подробности своей личной жизни. Лишь недавно она рассказала, что ее сердце вновь свободно. Не так давно она рассталась со своим парнем 30-летним блогером Дмитрием Гордеем. Они встречались около двух лет.