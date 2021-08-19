Хоккейный клуб «Горняк-УГМК» из Верхней Пышмы выиграл Кубок Прикамья

"Горняк-УГМК" из Верхней Пышмы выиграл турнир "Кубок Прикамья"/Фото: пресс-служба ХК "Молот"

Хоккейная команда «Горняк-УГМК», которая является фрам-клубом «Автомобилиста» и выступает в Высшей хоккейной лиге, заняла первое место на предсезонном турнире «Кубок Прикамья».Турнир проходил в Перми.

В заключительный день соревнований «горняки» разгромили местный «Молот» с сухим счетом – 6:0. Шайбы забросили Чернюк, Бледнов, Журавлев, Алексеев, Воронков и Сушинский.

— Несмотря на счет, игра была непростая. При счете 0:1 было много моментов возле наших ворот. Что-то сегодня получилось, что-то нет. Молодцы, что сегодня выиграли, рады, что вратарь сыграл на ноль. Подготовка идет, нарабатываются связки, надеемся, что и дальше продолжим в том же духе. Жаль, что нет зрителей на трибунах. Надеюсь, что к сезону вся эта проблема решится и мы будем играть при зрителях - сказал главный тренер команды «Горняк-УГМК» Алексей Алексеев.

Всего на турнире в Перми ближайший резерв «Автомобилиста» провел три матча, в которых одержал две победы. Таким образом, клуб из Верхней Пышмы набрал шесть очков, финишировав на первом месте.