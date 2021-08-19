Евгений Куйвашев перед учебным годом проверил школы в Свердловской области

Губернатор отметил, что не нужно забывать о безопасности детей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, в ходе рабочей поездки, проверил подготовку школ Сухого Лога и Камышлова к новому учебному году. Он оценил не только оснащенность классов, но и уделил внимание столовыми и организации школьного питания, на которое в этом году власти выделили 5 миллиардов рублей.

Также Куйвашев отметил, что не нужно забывать о безопасности детей - эпидемиологической, антитеррористической, бытовой. Он дал поручение главам городов проверить безопасность дорог – пройти самим или отправить специалистов оценить маршруты по которым дети пойдут в школы, проверить, безопасны ли они – есть ли тротуары, ограждения, освещение.

В Камышлове он посетил школу № 3 – экспериментальную площадку Уральского педагогического университета. В этой школе открыты классы по подготовке к олимпиадам по химии физике и математике. Аналогичные кабинеты, по словам губернатора, будут открыты и в других городах области.

- Не менее десяти новых площадок ежегодно открываем в городах области в рамках проекта Уральская инженерная школа. В сентябре-октябре 2021 года откроем еще 12, – сказал Евгений Куйвашев.

Кабинеты для углубленного изучения физики, химии и лаборатории для 3D-моделирования, технического творчества есть там, где существует потребность в подрастающих кадрах – в Березовском, Асбесте, Ревде и других городах. Деньги на это выделяются из областного бюджета в рамках проекта «Уральская инженерная школа».