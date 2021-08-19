В Екатеринбурге улучшилось качество питьевой воды

Микроорганизмы, паразиты и вирусы по всем исследованиям в питьевой воде стабильно отсутствуют Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Екатеринбурге лаборатория МУП «Водоканал» провела исследование воды и подвела итоги за июль 2021 года. Исходя из сделанных анализов, вода стала лучше – упали показатели металлов в воде и снизилась мутность.

Райоами, которые занимают первую позицию по органолептическим и обобщенным показателям - жесткость, pH, перманганатная окисляемость, стали Кировский и Октябрьский.

По итогам июльских исследований почти на 20 % уменьшились показатели по содержанию алюминия в воде – с 0,061 до 0,050 миллиграмм на дециметр кубический. К тому же, этот показатель стал в 10 раз меньше допустимого в нормативах.

Также улучшились показатели мутности воды – теперь в 6 из 7 районах города эта цифра не превышает 0,58 миллиграмм на дециметр кубический. Жесткость воды во всех районах зафиксирована на уровне 2,15 градуса жесткости.

Микроорганизмы, паразиты и вирусы по всем исследованиям в питьевой воде стабильно отсутствуют.