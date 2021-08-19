Призер Олимпийских игр Анастасия Татарева провела открытую встречу на площади 1905 года

Уральская гимнастка пообщалась с юными спортсменками/Фото:Пресс-служба Всемирного саммита спорта и бизнеса "СпортАккорд — 2022"

В Екатеринбурге, в павильоне Всемирного саммита спорта и бизнеса «СпортАккорд», прошла встреча серебряного призера токийских Олимпийских игр и олимпийской чемпионки Рио-де-Жанейро Анастасии Татаревой с юными гимнастами и их родителями. Уральская спортсменка показала свою олимпийскую медаль,завоеванную в Токио, и пообщалась с пришедшими.

- Я всегда с огромной радостью встречаюсь с детьми, потому что для девочек я представляю какой-то пример. Я сама была маленькой и с огромной радостью и горящими глазами смотрела на девочек постарше. Помню, как это было бесценно, когда приезжала взрослая девочка и показывала нам медали. И я тоже их хватала и загадывала желание, — поделилась впечатлениями от встречи Анастасия Татарева.

Специально для Анастасии воспитанницы местных спортивных школ провели несколько показательных выступлений, а после вручили ей оливковый венок, который символизирует мир и честь.Затем Татарева ответила на вопросы, которые ей задали юные спортсменки. Гимнастка рассказала, про спортивную злость и азарт, про то, как справлялась с волнением перед выходом на олимпийский помост, про желание доказать, что наши гимнастки лучшие в мире.

- Идите у своей цели, никогда не сдавайтесь, слушайте свое сердце, а также своих родных. Потому что, когда ты на высоте с тобой весь мир, а когда ты оступился с тобой только близкие, — посоветовала Анастасия юным гимнасткам в самом конце общения.

В конце встречи Анастасия Татарева раздала автографы и сфотографировалась со всем желающими.