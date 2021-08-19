В Екатеринбурге поймали серийного угонщика велосипедов

В полиции возбудили уголовное по статье «Кража» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге полицейские поймали молодого человека, которого подозревают в серии угонов велосипедов. Заявление о пропаже двухколесного коня в середине июля этого года написал местный житель из Чкаловского района, ущерб он оценил в 14 тысяч рублей. Под подозрение попал 17-летний учащийся вечерней школы.

- Молодой человек уже состоит на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних. В феврале этого года его осудили за аналогичное преступление. Тогда Чкаловский районный суд назначил молодому человеку наказание в виде 70 часов обязательных работ, - рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.

В полиции возбудили уголовное по статье «Кража», подозреваемому грозит до двух лет тюрьмы. Сейчас молодого человека проверяют на причастность к аналогичным преступлениям, до суда его отпустили под подписку о невыезде