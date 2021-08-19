«Автомобилист» не будет продавать абонементы на хоккейный сезон до улучшения эпидемиологической обстановки

"Автомобилист" не будет продавать абонементы на хоккейный сезон пока не улучшится эпидобстановка/ Фото: пресс-служба ХК "Автомобилист"

Хоккейный клуб «Автомобилист» не будет продавать абонементы для болельщиков на сезон 2021/22 до улучшения эпидемиологической обстановки и разрешения санитарного врача.

- Доводим до вашего сведения, что продажа абонементов на сезон 2021/22 не производится до момента изменения действующих на данный момент требований Роспотребнадзора (Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 07.07.2021 г.) – сообщили в пресс-службе клуба.

Однако шанс посетить матч в новом сезоне, который стартует в Екатеринбурге 3 сентября, будет у владельцев абонементов прошлого сезона, при условии, что они не обращались за возвратом стоимости двух матчей, прошедших без зрителей. Поклонники хоккея могут получить пригласительный билет на один матч категории «Звезды» и один на матч категории «Все на хоккей!» в случае снятия ограничительных мер по посещению хоккейных матчей или получить возврат денежных средств.