В Екатеринбурге директор детской школы искусств № 5 стала депутатом городской Думы

Фото: пресс-служба екатеринбургской городской думы

В Екатеринбурге директор детской школы искусств № 5 Надежда Воробьева стала депутатом городской Думы, соответствующее удостоверение она получила на заседании Избирательной комиссии муниципального образования. Об этом пишет пресс-служба гордумы.

- Я постараюсь выполнять все свои полномочия с предельным вниманием и уважением к населению. Проблемы есть в каждой отрасли, но больше всего мне близки сферы образования и культуры, поскольку я 27 лет посвятила руководству школой искусств, отметила сама Надежда Воробьева.

Про нового члена городской думы известно, что она родилась и выросла в Свердловске, закончила Уральский государственный педагогический университет и устроилась на работу в школу учителем музыки и пения. А с 1994 года она возглавляет Детскую школу искусств № 5. В 2008 году была удостоена звания «Заслуженный работник культуры РФ».