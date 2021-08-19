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Общество19 августа 2021 19:31

Ректор Уральского лесотехнического университета вошел в состав комиссии по вопросам развития лесного комплекса России

Распоряжение подписал Михаил Мишустин
Алена ЗАХАРОВА
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Интересы научных организаций будут представлять ректор УГЛТУ

Интересы научных организаций будут представлять ректор УГЛТУ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ректор Уральского государственного лесотехнического университета Евгений Платонов стал одним из членов федеральной комиссии по вопросам развития лесного комплекса России. Он будет одним из представителей научного сообщества. Комиссию создал и утвердил ее состав Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин .

- Интересы научных организаций будут представлять ректор Уральского государственного лесотехнического университета Евгений Платонов, глава Всероссийского НИИ лесоводства и механизации лесного хозяйства Александр Мартынюк, директор Института леса Сибирского отделения РАН Александр Онучин, и.о. ректора Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета Ирина Мельничук – говорится в документе.

Возглавила комиссию вице-премьер Виктория Абрамченко, которая курирует вопросы государственной политики в сфере лесного комплекса. Всего в составе структуры 41 человек. Заседания будут проводиться минимум раз в квартал, где будут обсуждать вопросы лесной охраны, восстановления экологического потенциала лесов, борьбы с нелегальной вырубкой и торговлей древесиной, повышения доходности лесного комплекса и защиты массивов от неблагоприятных факторов, пожарного надзора.