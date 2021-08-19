На Урале грибник нашел артиллерийский снаряд в лесу

Фото: пресс-служба Росгвардии Свердловской области

В Свердловской области мужчина нашел артиллерийский снаряд, когда пошел за грибами вблизи деревни Кедровка. Про свою опасную находку он тут же сообщил в Росгвардию. На место выехали Специалисты инженерно-технического отделения ОМОН. Они обследовали подозрительный предмет и приняли решение уничтожить его на месте.

- Получив информацию о найденном предмете, на место незамедлительно прибыли сотрудники группы разминирования ОМОН. Обследовав находку, они идентифицировали ее как 100-мм артиллерийский снаряд со взрывателем, покрытый следами сильной коррозии, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Свердловской области.

Напомним, накануне в лему под Нижним Тагилом нашли мертвым 76-летнего мужчину, которого волонтеры и полиция искали с начала августа. Пенсионер решил сходить за грибами и пропал.