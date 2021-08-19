В больнице Артемовского появились новые эндоскопы за 45 миллионов рублей

Прежде в Артемовской больнице такого эндоскопического оборудования не было Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Артемовской центральной городской больнице появилось новое эндоскопическое оборудование - две видеостойки и гибкие эндоскопы: гастроскопы, дуоденоскопы, бронхоскопы и колоноскопы. На их приобретение потратили 45 миллионов рублей. Кроме этого, фирма, которая поставляла медицинскую технику, подарила растворы для обработки эндоскопов и две моющие машинки. Об этом рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Свердловской области.

- Прежде в нашей больнице эндоскопического оборудования такого уровня не было, и поэтому на многие исследования и оперативное лечение жителям района приходилось ехать в Екатеринбург. Сейчас думаем о создании эндоскопического отделения, чтобы пациенты могли обследоваться, получать консультации и лечиться в своём городе, - сообщил главный врач больницы Андрей Карташов.

Теперь в Артемовском смогут проводить малоинвазивные эндохирургические операции, такие как удаление доброкачественных опухолей ЖКТ или остановка язвенного кровотечения.

Новые аппараты обладают высокой четкостью изображения и способны обнаружить небольшие патологии. Более того, приборы способны записать исследование на видео. По договоренность пациент может оправить запись врачу областной больнице, который проконсультирует дистанционно.