В Екатеринбурге у автобуса №61 перенесли остановку Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге у автобусного маршрута №61, который следует по маршруты «Пехотинцев» - 40 лет ВЛКСМ» перенесли остановку.

- Остановку «ЖБИ» в направлении улицы Сыромолотова перенесли на 200 метров вперёд. Теперь она находится напротив дома №18 Б на ул. 40-летия Комсомола – сообщили в ЕМУП «Гортранс».

Ранее у автобуса №54 появилась новая остановка – «Анатолия Мехренцева». Она находится рядом с домом №46 на улице Анатолия Мехренцева.

Напомним, из-за ремонтов на дорогах десятки автобусов и трамваев поменяют маршрут.