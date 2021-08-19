На Урале машинист потерял 1.6 миллиона, вложившись в финансовую пирамиду

Мошенники предложили уральцу солидную прибыль
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Красноуфимске 35-летний железнодорожник взял кредит на 1.6 миллиона рублей, чтобы вложиться в финансовую пирамиду Finiko, а позже потерял эти деньги, из-за того, что организация развалилась. Мошенники предложили уральцу солидную прибыль в размере 21% в месяц от суммы депозита.
- Прикинув мысленно резкий рост своего благосостояния, гражданин достаточно быстро попался на крючок аферистов, сорваться с которого было уже невозможно. Чтобы начать участвовать в бизнесе, работник РЖД оформил в одном из банковских учреждений кредит, - рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
После этого молодой человек зарегистрировался в личном кабинете на сайте пирамиды и вложил туда все свои деньги.
Принцип такого обмана в том, что вкладчик приобретает биткоины, которые при внесении на счет данной организации преобразовывались в цифроны. Один цифрон приравнивался к доллару США. Далее трейдеры компании использовали эти деньги на биржах. Полученные проценты с вклада в цифронах должны были возвращаться в личный кабинет.
- Машинисту электровоза мошенники в начале дали почувствовать вкус прибыли, позволив ему снять 152 тысячи рублей из вложенной суммы. После чего мышеловка захлопнулась, - добавил полковник Горелых.
В полиции возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».