В Верхней Пышме мужчина случайно застрелил своего товарища на охоте

Фото: СУ СК России по Свердловской области

В Верхней Пышме 41-летний бизнесмен случайно застрелил своего 35-летнего товарища на охоте. Инцидент произошел 18 августа, в следственном комитете установили, что мужчины поехали за дичью в поселок Красный, где подозреваемый, пытаясь попасть в пролетающую утку из гладкоствольного ружья , зацепил своего знакомого. От полученного ранения он позже скончался.

- Подозреваемый сам рассказал сотрудникам полиции, при каких обстоятельствах произошла трагедия. Во время охоты на уток мужчина произвел выстрел из официально зарегистрированного ружья ИЖ-18МН калибра 12/76, и по неосторожности попал в область шеи товарища, - сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

В следственном комитете возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Горе-охотнику грозит до двух лет лишения свободы.