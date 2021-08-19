Пропавшего в Нижнем Тагиле пенсионера нашли мертвым в лесу

Фото: МУ МВД России «Нижнетагильское»

В лесу под Нижним Тагило нашли тело 76-летнего Валентина Левочкина, которого поисковые отряды разыскивали с начала августа. Пожилой мужчина накануне исчезновения позвонил своему взрослому сыну и выразил желание сходить в лес, последний не разрешил пенсионеру покидать дом одному, однако тот его не послушал.

- Вчера нам позвонили, сказали, что он найден мертвым. Родственники точно не знали, где он, предположили, что он мог пойти за грибами. Мы прочесали место, следов не обнаружили, его нашли в другой части, - сообщили в пресс-службе отряда «Скорпион».

Напомним, в Екатеринбурге ищут Сергея Васильевича Шмырева 1989 года рождения. С 10 августа 2021 года он перестал выходить на связь, а его местонахождение неизвестно.