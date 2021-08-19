Под Богдановичем водитель грузовой газели погиб, врезавшись в попутный «КАМАЗ»

Фото: УГИБДД по Свердловской области

На трассе «Екатеринбург – Тюмень» под Богдановичем 38-летний водитель грузовой «Газели» погиб, столкнувшись с «КАМАЗом». Прибывшие на место автоинспекторы установили, что мужчина за рулем «ГАЗ – 33021» не выдержал безопасную скорость и влетел в большегруз с полуприцепом под управлением 34-летнего уральца, который ехал в попутном направлении.

- В результате ДТП водитель автомобиля ГАЗ - 33021 скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи. Водитель фуры не пострадал. Транспортные средства получили механические повреждения, - сообщили в УГИБДД по Свердловской области.

Полицейские установили личность погибшего, им оказался житель Пермского края, по факту ДТП проводится проверка, опрашиваются участники и очевидцы аварии.