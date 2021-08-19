В Екатеринбурге проспект Космонавтов встал пробку из-за столкновения трех машин

Фото: паблик Вконтакте "Инцидент. Екатеринбург"

На Проспекте Космонавтов на подъезде к ЕКАДу образовалась огромная пробка из-за столкновения сразу трех автомобилей. Участниками аварии стали два грузовика и легковушка. По предварительным данным, столкновение спровоцировал водитель «МАЗ», который врезался в Ford и «КАМАЗ». Об этом пишут подписчики паблика «Инцидент. Екатеринбург».

- «МАЗ» виноват. «КАМАЗ» налево поворачивал. Ford остановился на красный. МАЗ в него и врезался, - сообщают очевидцы аварии.

Столкнувшиеся автомобили перегородили две полосы и спровоцировали затор. Длина пробки составляет чуть больше двух километров.

В Каменске-Уральском 37-летний водитель иномарки Mazda сбил насмерть двух пешеходов, которые в этот момент переходили дорогу на пересечении тротуара и проезжей части. В полиции установили, что это были 69-летняя бабушка и ее восьмилетняя внучка.