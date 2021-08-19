В Нижнем Тагиле директор предприятия убил своего подчиненного и попытался сжечь тело

Оказалось, что в ночь на 11 августа между ними вспыхнул очередной конфликт Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле 57-летний директор местного предприятия по добыче полезных предприятий сжег сторожа, который работал на этом же заводе. Тело мужчины с сильными ожогами обнаружили 12 августа в лесном массиве. Следователи тут же возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Под подозрение сразу попал начальник погибшего, он не стал отпираться и рассказал, как произошла трагедия.

Оказалось, что в ночь на 11 августа между ними вспыхнул очередной конфликт из-за личной неприязни, что привело к убийству подчиненного. После чего директор вывез тело в лес, облил бензином и поджег.

- Сыщиков уголовного розыска заинтересовало то обстоятельство, что директор не проявил никакого беспокойства о человеке, который много лет работал у него без каких-либо нареканий. Они осмотрели иномарку, принадлежащую хладнокровному хозяину «конторы». В багажнике машины были обнаружены характерные бурые пятна, - сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых

Сейчас расследование уголовного дела продолжается. Идет сбор доказательств, опрашиваются свидетели.