Грузоперевозки на СвЖД практически полностью оформляются дистанционно

Фото: предоставлено пресс-службой РЖД

В январе – июле 2021 года на Свердловской магистрали почти 658 тыс. документов на перевозку грузов (98,6% от общего количества) было оформлено без визита в офисы холдинга «РЖД» – с применением электронной цифровой подписи. Минимизировать личные контакты и вести бизнес удаленно участникам рынка железнодорожных грузоперевозок позволяет развитие современных онлайн-сервисов и автоматизированных систем.

Так, полный доступ к системе электронного документооборота обеспечивает система ЭТРАН («Электронная Транспортная Накладная»). Программный комплекс дает возможность удаленно оформлять транспортные железнодорожные накладные, ведомости подачи и уборки вагонов, акты выполненных работ, счета-фактуры и другие виды перевозочных документов. АС ЭТРАН в настоящее время используют свыше 1,8 тыс. клиентов Свердловской железной дороги. Более 140 новых предприятий подключились к цифровой платформе в 2021 году.

Фото: предоставлено пресс-службой РЖД

Представители малого и среднего бизнеса могут получать разнообразную справочную информацию, рассчитывать предварительную стоимость доставки, подавать заявки на перевозку грузов, заказывать транспортные и дополнительные услуги, а также оформлять документы с помощью сервиса «Личный кабинет клиента ОАО «РЖД» (cargolk.rzd.ru). Аналогичный функционал доступен в мобильном приложении «РЖД Груз 2.0» (скачать актуальную версию приложения можно в магазинах Google Play Store и App Store). Онлайн-сервисом пользуются около 800 грузоотправителей Свердловской магистрали, из них более 200 зарегистрировались в текущем году.

Широкий спектр транспортно-логистических услуг, включая экспортные и транзитные перевозки, предоставление подвижного состава, погрузочно-разгрузочные и терминальные работы, можно заказать на электронной торговой площадке ОАО «РЖД» «Грузовые перевозки» (ЭТП ГП). При этом все необходимые документы и отчеты в системе формируются в электронном виде. В первую очередь сервис востребован у клиентов, работающих на спотовом рынке (когда расчеты производятся сразу и требуется оперативная подача вагонов). Активными пользователями ЭТП ГП являются более 200 грузоотправителей СвЖД. За семь месяцев 2021 года через сайт www.etpgp.rzd.ru они заказали свыше 10,8 тыс. вагонов.

Напомним, все информационные ресурсы в сфере грузоперевозок доступны клиентам на официальном интернет-портале ОАО «РЖД» в разделе «Грузовые перевозки» (cargo.rzd.ru).