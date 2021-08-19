Это поможет избавиться от вида неприглядных аттракционов у главного входа Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге расширили территорию парка Маяковского. По распоряжению главы уральской столицы Алексея Орлова, ЦПКиО передали для постоянно пользования земельный участок, который расположен на улице Ткачей. Предполагается, что это поможет избавиться от вида неприглядных аттракционов у главного входа.

- Уличные развлечения формально находились за пределами территории муниципального учреждения, потому администрация парка не имела законных оснований влиять на их работу, в том числе следить за безопасностью и добросовестностью оказываемых услуг, - сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Напомним, в конце мая в парке Маяковского сменился директор. Вместо Екатерины Кейльман, которая возглавила ЦПКиО в декабре 2019 года, этот пост занял Павел Зубакин. Ранее он работал в парке ее заместителем по общим вопросам. Он заявил, что на реновацию пространства потребуются миллиарды рублей.