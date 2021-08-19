В Екатеринбурге полиция задержала парня с поддельными пятитысячными купюрами

Фото: УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге полицейские задержали 19-летнего молодого человека, которого подозревают в сбыте поддельных пятитысячных купюр. Злоумышленника поймали около овощного ларька на улице Щербакова. Как оказалось, парень специально подбирал мелкие торговые точки, в которых не было приборов контроля подлинности банкнот, а персонал невнимательно проверял купюры.

- В ходе осмотра жилища подозреваемого полицейские обнаружили 15 поддельных денежных купюр. Всего вместе с фальшивками, которые он успел сбыть, сотрудники полиции изъяли 19 банкнот, - сообщили в УМВД России по Екатеринбургу.

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Сбыт и хранение поддельных денег». Молодому человеку грозит до восьми лет тюрьмы. Также его подозревают в ряде других аналогичных преступлений. На время следствия его отправили под домашний арест.