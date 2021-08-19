В сентябре из Кольцово могут запустить рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх

Еще два рейса в Египет могут добавиться с сентября Фото: Алексей БУЛАТОВ

С сентября 2021 года в расписании аэропорта Кольцово в Екатеринбурге появятся два рейса в неделю в Египет. Раз неделю со 2 сентября можно будет улететь рейсом авиакомпании Red Wings в Хургаду, а с 3 сентября раз в неделю в Шарм-Эль-Шейх рейсом этой же авиакомпании.

Вылеты предварительно назначены на 2:20 по четвергам со 2 сентября и на 2:20 по пятницам с 3 сентября. У указанной авиакомпании есть допуск Росавиации на полеты по двум направлениям в Египет. Пока эти рейсы окончательно не назначены, так как окончательно Росавиация еще не назначила авиаперевозчика.

Сейчас из екатеринбургского аэропорта Кольцово можно два раза в неделю улететь в Каир.