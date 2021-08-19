Свердловчане проспали Олимпиаду, но успели поболеть за баскетболистов и дзюдоистов

Фото: предоставлено пресс-службой МегаФон

Смотреть соревнования ночью были готовы только 200 тысяч человек – абонентов МегаФона. При этом, это уже в два раза больше зрителей, которых собрал европейский турнир по футболу.

Меньше всего ночное время помешало двум регионам УрФО. Свердловская область и ХМАО-Югра попали в топ 10 субъектов страны по интересу к Олимпиаде наряду с болельщиками Москвы, Подмосковья, Краснодарского края и Ленинградской и Самарской областей. Такие данные получил МегаФон, изучив с помощью инструментов BigData обезличенную информацию по просмотрам прямой трансляции игр на онлайн-площадках «Матч ТВ», «Первый канал», tele-sport.ru и smotrim.ru (Россия-1).

Охотнее всего в регионе смотрели соревнования по баскетболу, боксу, дзюдо, пляжному волейболу и спортивной гимнастике. Жители также активно интересовались борьбой за медали в стрельбе из лука, тхэквондо, фехтовании и водном поло.

Аутсайдерами онлайн-смотрения стали церемонии открытия и закрытия Олимпиады. Не пользовались популярностью и проходящие в эти дни спортивные мероприятия, среди которых заключительный этап командных соревнований по художественной гимнастике у женщин.

Всего на просмотр главного спортивного события года абоненты МегаФона потратили свыше 116 тысяч гигабайт интернет-трафика, из которого 89% пришлось на смартфоны. Важнейшее мировое событие собрало в онлайне в 2 раза больше зрителей, чем европейский турнир по футболу: за ЧЕ-2020 следило 95 тысяч человек в стране.