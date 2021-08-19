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Общество19 августа 2021 14:25

В Екатеринбурге открылась выставка с техникой времен Великой Отечественной войны

Мероприятие проводят в ОДО с 19 по 28 августа 2021 года
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
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Выставка будет работать в ОДО до 28 августа включительно

Выставка будет работать в ОДО до 28 августа включительно

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Доме офицеров Центрального военного округа с 19 по 28 августа проходит выставка Русского географического общества и Экспедиционного центра Минобороны РФ.

На экспозиции представлены 195 экспонатов, которые посвящены изучению европейской части России, Урала, Сибири, Дальнего Востока, арктических территорий.

Среди экспонатов - бронекатер БК-31, принимавший участие в Сталинградской битве в составе Волжской военной флотилии. Также здесь представлена часть экспозиции из выставки «Освоение космоса» - гермошлем ГШ-6, профилактический вакуумный костюм «Чибис», космический скафандр типа «Орлан -Д» и другие атрибуты первых космических полетов.

Выставка работает с 19 по 28 августа 2021 года в Доме Офицеров, улица Первомайская, 27, с 9 до 18 часов. Вход свободный.