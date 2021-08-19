Женщины привезли в колонию Екатеринбурга партию телефонов и наркотиков

Доставить запрещенные вещи и вещества женщины не смогли Фото: Алексей БУЛАТОВ

Две женщины в ночь на 19 августа 2021 года попытались перебросить в исправительную колонию №2 в Екатеринбурге несколько сотовых телефонов, а также партию наркотических средств. Еще один сверток с наркотиками у них обнаружили после задержания.

Задержанными оказались 20-летняя и 31-летняя женщины, которые перебросили свертки через ограду участка №5. Всего они собирались доставить в колонию два телефона, шесть зарядных устройства, 4 сим-карты, 8 гарнитур и 7 проводов USB. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Задержали непрошенных гостей сотрудники колонии, которые вызвали на подмогу следственно-оперативную группы отдела полиции №8.