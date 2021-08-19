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Общество19 августа 2021 11:28

Синоптики рассказали, какая будет погода в Свердловской области в сентябре

Столбики термометров покажут температуру воздуха на один градус выше, чем обычно
Данил СВЕЧКОВДанил СВЕЧКОВ
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В сентябре нас ждет комфортная погода, говорят синоптики.

В сентябре нас ждет комфортная погода, говорят синоптики.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области синоптики дали прогноз о том, что ждет Средний Урал в первый месяц осени. Резких похолоданий не предвидится. Напротив, погода будет довольно комфортная.

- В сентябре предварительный прогноз Гидрометцентра России более менее благополучный, - говорит Галина Шепоренко, главный синоптик ФГБУ «Уральское УГМС». - В среднем температура будет на один градус выше нормы. Это уже приятно. Холодным сентябрь не будет.

В среднем столбики термометров будут показывать 7-10 градусов. В начале месяца будет чуть теплее, чем в конце. Так, в первых числах сентября в среднем столбики термометров покажут 13-14 градусов днем. К началу октября будет уже 4-6 градусов.