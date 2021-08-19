Необычная вакансия открыта в Екатеринбурге

В больницу требуется медсестра с хорошим вкусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Необычная вакансия для человека с хорошим вкусом и медицинским образованием открыта в Екатеринбурге. По данным сервиса «Работа.ру» одно из медицинских учреждений уральской столицы готово принять на работу диетическую медицинскую сестру.

К соискателям предъявляется несколько требований, среди которых – профильное образование, опыт работа на аналогичной должности не менее двух лет и действующая медицинская книжка.

В обязанности специалиста входит подготовка меню в соответствии с картотекой блюд, контроль приготовления этих блюд, построение диеты для пациентов. Кандидату придется пройти испытательный срок, длиной в три месяца.

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