В Свердловской области стартовало производство вакцины «Спутник V»

На Урале начали производить вакцину от коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

В закрытом городе Новоуральск Свердловской области стартовало производство вакцины «Спутник V» от коронавируса. На днях предприятие выпустило тестовые партии.

- Выход на проектную мощность происходит, как и на других площадках. Завод вливается в число предприятий, которые занимаются поставками по России, - говорит заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

Сейчас в медицинских учреждениях Свердловской области распределено 130 тысяч доз вакцин от коронавируса, в выходные привезут еще 150 тысяч доз. Общее количество превысит 200 тысяч доз к началу новой недели.

Напомним, что после объявления пандемии завод «Медсинтех» стал разрабатывать свою вакцину от коронавируса, однако через год разработка была приостановлена.

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