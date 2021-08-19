В Екатеринбурге появится еще один микрорайон на 64 тысячи человек

Новый район появится на южной окраине Екатеринбурга. Фото: сервис Яндекс. Карты

В Екатеринбурге на градостроительном совете рассмотрели проект застройки территории в границах улицы Лучистой, реки Патрушиха и Полевского тракта. Здесь может появиться микрорайон на 64 тысячи человек, 5 тысяч из них смогут работать в пределах территории новой застройки.

Новый микрорайон на юге Екатеринбурге по соседству с микрорайоном «Солнечный», будет состоять из домов в 8 и 9 этажей. Также здесь будет возведено несколько высоток.

Жилая застройка будет дополнена больницей, поликлиникой, спортивным центром, школами и детскими садами. Также здесь появится большой парк и несколько скверов.

В качестве общественного транспорта рядом с микрорайоном будут ходить автобусы, маршрутки, трамваи и городская электричка.

Градсовет принял решение отправить проект на доработку, после чего его обсудят еще раз. За основу будет принять уже созданный и представленный 18 августа проект.