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Общество19 августа 2021 6:21

Екатеринбург попал в пятерку самых спортивных городов России

Больше всего горожане любят пробежки и волейбол
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
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Жители Екатеринбурга любят спорт

Жители Екатеринбурга любят спорт

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбург оказался на четвертом месте в рейтинге самых спортивных городов страны, составленном компанией Ozon.

Больше всего участники опроса любят бег, волейбол, футбол, плавание и фитнес. Около 30% респондентов занимаются спортом два-три раза в неделю, около 17% - раз в неделю, а 15% - ежедневно.

В опросе приняли участие 2 200 человек из разных городов страны. Респонденты либо уже занимаются спортом, либо тех, кто намерен приступить к тренировкам в ближайшее время.

Города в первой пятерке рейтинга, составленного на основе опроса, выстроились в следующем порядке: Нижний Новгород, Казань, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Самара.