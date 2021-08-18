В Екатеринбурге ищут пропавшего мужчину

Сергей Шмырев пропал 10 августа 2021 года/Фото: Поисковый отряд "Лиза Алерт"

В Екатеринбурге ищут Сергея Васильевича Шмырева 1989 года рождения. С 10 августа 2021 года он перестал выходить на связь, а его местонахождение неизвестно.

Приметы, по которым можно опознать 32-летнего мужчину:

Рост – 170 см

Телосложение – нормальное

Лысый - волос на голове нет

Глаза зеленые

Одежда – неизвестно.

- Может находиться в вашем городе – сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт».

Если вы располагайте информацией, где находится Сергей Шмырев или видели этого человека, сообщите по телефону горячей линии 8 800 700 54 52 или позвоните на единый номер экстренных служб - 112.