В Екатеринбурге семилетнего мальчика сбила бетономешалка

Ребенок выбежал на проезжую часть и угодил под колеса бетономешалки/Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге в 17:07 вечера на дублере улицы Академика Сахарова около дома №29 произошло дорожное происшествие в котором пострадал семилетний мальчик.

Прибывшие на место сотрудники ГИБДД выяснили, что 30-летний водитель бетономешалки «САМС», стаж вождения которого составляет 5 лет, ехал по дублеру улицы Академика Сахарова со стороны улицы Чкалова в направлении улицы Амундсена, в это время на дорогу прямо под колеса его машины из-за припаркованного автомобиля выбежал ребенок.

- В результате ДТП 7-летний ребенок был доставлен в лечебное учреждение с предварительным диагнозом: рваная рана лба, ушиб правой стопы, госпитализирован в ДГКБ № 9 – сообщили в ГИБДД.

Мама пострадавшего мальчика рассказала, что отпустила сына во двор и разрешила сходить за покупкой в магазин, который находится рядом с домом.