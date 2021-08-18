Екатеринбургская спортсменка завоевала серебро первенства мира в стрельбе из лука

Екатеринбургская спортсменка завоевала серебро первенства мира/Фото: пресс-служба Администрации Екатеринбургаа

Екатеринбургская спортсменка Лилия Ульянова завоевала серебряную медаль в командных соревнованиях по блочному луку среди юниорок в составе сборной России.

Девушка воспитанница екатеринбургской спортивной школы «Виктория», где ее тренируют Анастасия Кутузова и Дмитрий Элизбарашвили.

В соревнованиях по стрельбе из лука участвовало более 500 спортсменов - юношей и девушек, возраст которых до 18 лет и юниоров и юниорок, чей возраст достигает 21 года. Они представляли 50 стран Состязания прошли в польском городе Вроцлаве.

Российские лучницы уступили одно очко команде из Мексики.

Напомним, четыре спортсменки, представляющие волейбольный клуб «Уралочка», вошли в заявку сборной России на предстоящий чемпионат Европы, который пройдет с 18 августа по 4 сентября в четырех странах: Сербии, Хорватии, Румынии и Болгарии.