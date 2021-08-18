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Общество18 августа 2021 21:50

На Урале яблоки созрели раньше срока на три недели

Но основной урожай еще предстоит собрать
Алена ЗАХАРОВА
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Яблоки на Урале созрели на три недели раньше

Яблоки на Урале созрели на три недели раньше

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2021 году на Урале яблоки созрели раньше срока на три недели. Первые плоды были собраны уже 10 августа. Не смотря на то, что лето было жарким и сухим, урожай яблок получился хорошим.

− Яблоня – многолетняя культура, на нее большое влияние имеет зимний период. Уральские деревья зимовали хорошо, но в период цветения были высокие температуры, и яблони вместо 10-14 дней отцвели за 4-5 дней. Засуха особо проблем не доставила. Яблони стоят с прекрасным урожаем, нагрузкой. Лето очень теплое было, яблоки начали созревать на 3 недели раньше. 10 августа собирали уже первый урожай сортов с ранним сроком созревания. Но основной урожай еще предстоит собрать, − сказал главный научный сотрудник Свердловской селекционной станции садоводства, доктор сельскохозяйственных наук Сергей Макаренко.

19 августа в православном календаре отмечен, как день Преображения Господне, в народе называемый - Яблочный спас. В Яблочный спас в 9:00 во всех храмах города пройдут богослужения. По традиции прихожане на службу понесут фрукты: виноград и яблоки.