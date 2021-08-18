В микрорайоне Мичуринский до конца года установят 75 опор освещения

В Мичуринском станет светлее/Фото: пресс-служба Администрации Екатеринбурга

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, в среду 18 августа, проверил, как проходят работы по монтажу систем освещения в отдаленном микрорайоне уральской столицы - Мичуринский.

На улице Суходольской планируют установить по 38 опор и светильников, а до конца года освещение появится на улицах Ручейная и Осоковая, там будет 37 опор и 42 светильника.

Часть светильников будут размещены на действующих опорах, в связи с этим градоначальник отметил электросетевую компанию, которая сотрудничает с МБУ «Горсвет».

- Я думаю, это хорошая практика взаимодействия с Екатеринбургской электросетевой компанией: на действующих опорах размещать наши элементы освещения, которые находятся на обслуживании у МБУ «Горсвет». Это и по срокам получается быстрее и гораздо дешевле – сказал Алексей Орлов.