В Екатеринбурге директор сети аптек попался на покупке наркотиков

12 марта этого года он с помощью интернета закупил метамфетамин общей массой 0,93 грамма Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 40-летнего директора сети местных аптек обвинили в приобретении и хранении наркотиков. Следователи считают, что 12 марта этого года он с помощью интернета закупил запрещенное вещество метамфетамин общей массой 0,93 грамма, что является значительным размером.

- В тот же день он прибыл на своем автомобиле к садовому товариществу на территории Верх-Исетского района Екатеринбурга, где в лесном массиве недалеко от въезда в СНТ в тайнике, организованном под деревом в снежном сугробе, забрал сверток с наркотическим средством, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Через час его автомобиль остановили автоинспекторы и во время осмотра салона обнаружили пакетик с запрещенным веществом. Уголовное дело уже передали на рассмотрение в суд. Мужчине грозит до трех лет тюрьмы.