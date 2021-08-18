В Екатеринбурге откроют движение по дублеру улицы Металлургов в конце сентября

Подрядчик планирует запустить автомобильное движение на дублере улицы Металлургов к 30 сентября/Фото: пресс-служба Администрации Екатеринбурга

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов проверил, как идет ремонт на дорогах в Верх-Исетском районе. Он побывал на улице Викулова, где обновили и открыли раньше срока проезжую часть от Татищева до Крауля. Затем градоначальник осмотрел объект на улице Завадской – от Кирова до Металлургов, где также заменено дорожное полотно. На обоих участках работы практически завершены.

Третий объект, который посетил мэр города, стала улица Металлургов. Дорожные рабочие обновили дорожное полотно от дома №48 до №70, а сейчас достраивают недостающую часть дублера дороги. Это снизит транспортную нагрузку в районе Новомосковского рынка.

Подрядчик планирует запустить автомобильное движение на дублере улицы Металлургов к 30 сентября. Также здесь установят две остановки общественного транспорта, после чего будет нанесут дорожную разметку.

Помимо этого обсуждается вариант благоустройства площадки у торгового комплекса и участка, около которого будет круговое движение.